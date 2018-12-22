انقطاع المياه عن مناطق الزمالك بالكامل لهذا السبب





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع مياه الشرب عن (مناطق الزمالك بالكامل)، وضعفها بمناطق (شارع البستان _ محمود بسيونى _ المناطق المحيطة بميدان التحرير) ؛ نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠مم، أمام مثلث ماسبيرو، علي الكورنيش الاتجاه القادم من روض الفرج.





وقامت شركتي مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة بالدفع بسيارات شفط المياه والبدء في عمليات الإصلاح.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.











