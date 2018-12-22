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سلطات نيكاراجوا تداهم وتغلق محطة تليفزيونية معارضة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:55 ص
سلطات نيكاراجوا تداهم وتغلق محطة تليفزيونية معارضة
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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داهمت سلطات نيكاراجوا مكاتب محطة تلفزيونية مهمة وأغلقتها، بعد أسبوع من مداهمة مكاتب الجماعات غير الحكومية وصحيفة.


ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أرسلت لوسيا بينيدا، مديرة الصحافة في محطة "نوتيثياس 100%"، رسائل عبر تطبيق "واتس آب" إلى صحفيين آخرين تقول إن مدير المحطة ميجيل مورا، احتجز خلال مداهمة الليلة الماضية.

 وكان مؤيدو الرئيس دانييل اورتيجا قد تقدموا بشكاوى جنائية تتهم مورا بتوليد الكراهية وخلال موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في أبريل.

وقالت بينيدا أيضاً، إن الشرطة كانت تنقل معدات مراقبة من المحطة التي انفجرت في الهواء، وقال صحفيون آخرون إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها بعد تلك الرسائل.

كما أصدرت هيئة تنظيم البث الوطنية بيانا يحظر على مشغلي الكوابل من تشغيل المحطة.

وداهمت الشرطة يوم 14 ديسمبر أربع مجموعات غير حكومية ، بما في ذلك مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان  بالإضافة إلى صحيفة كونفيدنثيال، وتم الاستيلاء على مكاتبهم، كما أُجبرت محطة "نوتيثياس 100%" على إيقاف البث لعدة أيام في أبريل، ولكن سُمح لها بالعودة.

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