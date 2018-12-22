تعرّف على مشوار الحمام في الدور الأول بالممتاز "ب"





رغم البداية الغير جيده، لفريق الحمام، في الدور الأول لدوري الممتاز "ب" نجح الفريق المطروحي في ختام هذا الدور بشكل جيد بعدما حقق نتائج إيجابية داخل وخارج ملعبه تحت قيادة مديره الفني الحالي مصطفى عبده المنياوي.

شهدت فترة الإعداد عدة معوقات أمام إدارة الفريق تمثلت في عدم القدره على شراء لاعبين لعدم توافر الإمكانيات، ليضطر الحمام إلى بيع لاعبه وليد الحصري لغزل المحلة، كما رحل أدهم السلحدار المدير الفني قبل إنطلاق الموسم، ليتم التعاقد مه طارق محجوب ولم يستمر طويلا بسبب عدم الاتفاق في بعض الامور مع الاداره، ليتم التعاقد محمد عبد الرحمن والذي بدا الموسم مع الفريق بفوز علي ابوقير ولكن لم يستمر طويلا بعد تلقيه ثلاثه هزائم متتاليه، من فاركو وطنطا والجزيره، أدت إلى اقالته قبل ليله مباراه بلديه المحله والتي قادها فنيا عادل عبد العزيز المدرب العام الذي استطاع ان يخطف تعادل غالي من البلديه علي أرضه .

ثم تعاقدت إدارة الفريق المطروحي مع مصطفي عبده الذي بدأ مهمته بخسارتين من كفر الشيخ والرجاء، ثم تعادل مع تلا ولكن بعدها انطلق قطار الحمام وحصد 11 نقطه من من اصل 15 بثلاثه انتصارات علي الاوليمبي ودمنهور وسيدي سالم وتعادلين مع المنصوره وغزل المحله، لينهي الدور الاول في المركز التاسع برصيد 16 نقطه.

وإجمالا خلال الدور الاول خاض نادي الحمام 13 مباراه حصد 16 نقطه من 4 انتصارات منهم 2 داخل ارضه علي ابو قير للاسمده ودمنهور و2 خارج ارضه علي الاوليمبي وسيدي سالم، وحقق 4 تعادلات منهم ثلاثه خارج ارضه مع تلا والمنصوره وبلديه المحله وتعادل وحيد علي ملعبه مع غزل المحله.

ونال الفريق خمس هزائم منهم 3 داخل ملعبه، من طنطا، وكفر الشيخ، والرجاء، ونال هزيمتين خارج ارضه من فاركو والجزيره.

أحرز لاعبو الحمام خلال الدور الاول 19 هدف ليصبح ثاني أقوى خط هجوم بعد الرجاء نال نصيب الاسد منهم هداف الفريق (محمد شعبان) الذي احرز سته أهداف جعلته يتصدر هداف المجموعه خلال الدور الاول .

واحرز كل من مؤمن فكري وهشام احمد 3 اهداف، ويايا كونيه ومهنا منصور.

هدفين وحسن علي وفوفانا وأحمد الفار هدف لكل منهم، وسكن الفريق مرماه حتي نهايه الدور الاول 20 هدف.

لفت بعض لاعبي الفريق الانظار بشده خلال الدور الاول بدايه من الحارس محمد عاطف ، ونجمي الدفاع حسن علي والدماطي والظهيرين محمود عثمان وضياء مسعود وفي خط الوسط مؤمن فكري ومهنا منصور، مرورا "بايسكو" كما يطلق عليه مشجعي الحمام محمدعبدالفتاح "تاحا" وهشام أحمد، والمحترف الايفواري يايا كونيه، والمهاجم القناص الذي لمع ‘سمه في نادي الحمام وذاع صيته "محمد شعبان".

ويقود الحمام جهاز فني يضم : مصطفي عبده وعادل عبد العزيز المدرب العام وعبد الرحمن مبروك المدرب المساعد ومحمد جمعه مدرب حراس المرمي، ومدير الكره سيد زهران، والمدير الاداري احمد عاشور، ودكتور الفريق محمد وليد، ومعدي غرف الملابس زتونه وابراهيم.