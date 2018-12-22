أحمد فتحي مهدد بالغياب عن الأهلي وجيما الإثيوبي

بات أحمد فتحي ظهير أيمن نادي الأهلي مهددًا بالغياب عن مباراة جيما الإثيوبي غدًا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





وواصل أحمد فتحي التأهيل بالخضوع لجلسات ثلج على مفصل الكاحل مما يؤكد صعوبة لحاقه مباراة جيما الإثيوبي.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على جيما الإثيوبي في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومروان محسن.





حسام عاشور يغيب عن الأهلي أمام جيما الإثيوبي





وتأكد غياب حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة جيما أبا جيفا الإثيوبي بسبب الإصابة.





ولم يتعافى عاشور من الإصابة في الكاحل، حيث اكتفى بأدا تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر أمس، فيما أدى اليوم تدريبات بالجري حول الملعب في المران الأخير اليوم قبل المباراة.





وبات حسام عاشور خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة محمد يوسف، حيث استقر على الدفع بهشام محمد وكريم نيدفيد في وسط الملعب.





تأهيل سعد سمير وصلاح محسن في الأهلي





خاض سعد سمير وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل.





واشتمل مران الثنائي على جانب بدني وبعض التدريبات الخاصة لتقوية العضلات، قبل الدخول في مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدا لعودتهما من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.





واشتكى سعد سمير من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، فيما تعرض صلاح محسن لإصابة في العضلة الضامة، وهو ما أبعدهما عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.





محاضرة نظرية وقراءة الفاتحة في بداية تدريب الأهلي الأخير بإثيوبيا





وعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير على استاد أديس أبابا.





واستهل الأهلي تدريبه الذي انطلق في الحادية عشرة صباحا بقراءة الفاتحة ثم تحدث يوسف عن أهمية التركيز غدا واحترام فريق جيما الإثيوبي مطالبا اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.





وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.







