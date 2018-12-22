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حصاد "اف سى مصر" عقب ختام الدور الأول

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:49 ص
حصاد اف سى مصر عقب ختام الدور الأول
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شيماء الجلاد
 
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خاض فريق إف سي مصر ١٣مباراة خلال منافسات الدور الأول من المجموعة الثانية بدوري الممتاز "ب" .


ويقدم "الفجر الرياضي" حصاد شامل عن مشوار الفريق الذي بدأ الموسم الحالي تحت قيادة فنيه لطارق عبد الله، حيث رحل عن إف سي مصر عقب الجولة السادسة، ليتولى محمد صلاح المهمه ليواصل المشوار .


شهد الدور الأول أداء قوى من فريق أف سى مصر في معظم المباريات، حيث جمع ٢٤ نقطه، يضعوه في المركز الخامس بالتساوي مع فريق القناه، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.


خاض اف سى مصر ١٣ مباراة، حقق خلالهم ٦ إنتصارات وتعادل مثلهم، ولم يتلقى سوى هزيمه وحيده، حيث تعادل نادى مصر في ٣ مباريات سلبياً، أمام فريق كوكاكولا فى الجوله الثانيه، بملعب كلية الشرطه، والترسانه فى الجوله الثالثه بملعب المركز الاوليمبى، و منتخب السويس فى الجوله الثانية عشر بملعب السويس الجديد ، و٣ مباريات إنتهت بالتعادل الإيجابى إذ تعادل مع فريق دمياط ٢/٢ فى الجوله الخامسه بملعب المركز الاوليمبى، ومع النصر ٣/٣ فى الجوله العاشره، بملعب النصر، كما تعادل المريخ ١/١ فى ختام الدور الأول بملعب المركز الاوليمبى .


وقد تلقى نادي مصر هزيمة وحيدة خلال مشواره بالدور الأول، كانت أمام فريق الشمس ٣/٢ فى الجوله الرابعه، بملعب الشمس .


وفاز نادي مصر فى ٦ لقاءات منهم ٤ لقاءات على ملعبه أمام فريق أي ابى صقل ١/٦ فى الجوله الاولى، وفريق جمهورية شبين ٠/١ فى الجوله السابعه وفريق بورتو السويس ٢/١ فى الجوله التاسعه وفريق الزرقا ١/٢ فى الجوله الحادية عشر ولقائين خارج ملعبه على فريق سيراميكاكيلوباترا بنتيجة ٠/٣ فى الجوله السادسه وفريق القناه ٠/٢ فى الجوله الثامنه، وقد أحرز ٢٤ هدف خلال مباريات الدور الأول، وسكن مرماه ١٢ هدف.


وأحرز أهداف إف سي مصر خلال الدور الأول ٢٤ هدف عن طريق : مصطفى سلطان ٨ أهداف ، وأحمد الصعيدى ٦ أهداف، وويلس هدفين، ومحمود إسماعيل رامبو، وهشام عبدالحميد وأحمد حسن، ومحمود أجوجو، وعصام عادل، وأشرف السيد وعلاء طه، ومصطفى محمود بهدف لكل منهم .

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