فقرة للعرضيات وركلات الترجيح في تدريب الأهلي

حرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال مران الفريق الأخير بإثيوبيا استعدادا لمواجهة فريق جيما ابا جيفار الإثيوبي التي تقام غدا الأحد في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.





وشهد المران تركيزا على العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة من أجل تفادي الأخطاء والظهور بشكل مميز.





كما شهد مران الأهلي تخصيص فقرة على تسديد ركلات الترجيح تحسبا لأي ظروف ووصل اللقاء إلى ضربات الجزاء الترجيحية.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، فيما تقام مباراة الإياب في الثالثة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب استاد أديس أبابا.





مراقب المباراة يحضر مران الأهلي الأخير بإثيوبيا





حرص الليبي جمال أمبايا ، مراقب مباراة الأهلي وچيما أبا چيڤار الأثيوبي، الحضور لاستاد أديس أبابا اثناء مران الأهلي الأخير بإثيوبيا وتحدث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ للاطمئنان علي بعض الأمور التنسيقية التي تخص مباراة الاهلي وجيما التي تقام في الثالثة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت اثيوبيا في اياب دور ال32 لدوري ابطال إفريقيا .





ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني للمباراة في الواحدة من ظهر اليوم السبت في فندق إقامة مراقب المباراة بحضور سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري للفريق وماهر عبد العزيز الاداري .







