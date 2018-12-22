مقتل 6 كشميريين فى تبادل إطلاق النار مع الجيش الهندى

أسفر تبادل إطلاق نار بين القوات الهندية والمتمردين الكشميريين فى وقت مبكر من اليوم السبت، عن مصرع ستة مسلحين وتسبب فى جولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للهند فى منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قالت الشرطة، إن القتال بدأ بعد تعرض القوات الحكومية لإطلاق النار خلال غارة على مخبأ للمتشددين في منطقة ترال الجنوبية، وأضافت أنّ القوات ردت وقتلت ستة نشطاء في تبادل إطلاق النار القصير.

ومع انتشار أنباء عمليات القتل، خرج المئات من المدنيين إلى شوارع بلدة ترال، حيث اشتبكوا مع القوات الحكومية في عدة أماكن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

وفي حادث منفصل، اتهم الجيش الهندي منافسه باكستان بفتح النار في قطاع كشمير بكشمير وقتل اثنين من ضباط الجيش الهندي يوم الجمعة.

ووصف الجيش الهندي الحادث بأنّه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003 بين الدولتين النوويتين المسلحتين والذي يدعي كل منهما الأرض المنقسمة في مجملها.

ولم تعلق باكستان على الادعاءات الهندية، وفي الماضي، اتهم كل بلد الآخر بالشروع في إطلاق النار وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

ويقاتل المتمردون الهيمنة الهندية منذ عام 1989، ويؤيد معظم الكشميريين قضية المتمردين بأن يتم توحيد الإقليم إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.

وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين وهو اتهام تنفيه باكستان، وقتل ما يقرب من 70 ألف شخص في الانتفاضة والقمع العسكري الهندي الذي تلت ذلك.