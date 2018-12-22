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محافظ الغربية: رفع الاستعدادات لأعياد رأس السنة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:47 ص
محافظ الغربية: رفع الاستعدادات لأعياد رأس السنة
محافظ الغربية - صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنة أصدر تعليمات مشددة الى جميع وكلاء الوزراء ورؤساء المدن والاحياء، برفع درجة الإستعدادات القصوى على مستوى المديريات ومراكز المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تزامنًا مع الإحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد.

وأضاف " السعيد " فى تصريح صحفى لة صباح اليوم السبت، أنة أكد على رفع درجة الإستعدادات القصوى بمحيط الكنائس تزامنًا مع الإحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.
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