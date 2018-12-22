الأرصاد تكشف حقيقة تعرض القاهرة لأمطار وسيول شديدة غدا

بعد بدأ فصل الشتاء رسميا توقع المواطنون بان يسود الطقس حالة من التقلبات الجوية والسيول الشديدة والأمطار الرعدية الغزيرة، ولكن هيئة الأرصاد الجوية كان لها رأي آخر، لذا تحرص بوابة الفجر أن تمد متابعيها بكل جديد متعلق بأخبار الطقس والحالة الجوية على مدار ساعات اليوم.







وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 08، وقنا العظمى 22 والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاعتدال في الطقس خلال فترات النهار، ولكنه يكون شديد البرودة في الليل.



وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، أن درجات الحرارة مازالت ثابتة، متابعا أنه من المنتظر حدوث تحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.



كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.والجدير بالذكر يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.