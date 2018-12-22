اليوم.. عرض أحداث الجزء الثاني من "أبو العروسة" على dmc

تعرض قناة dmc، اليوم، أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة في المجتمع، كما يرصد المسلسل المشكلات التي تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

"أبوالعروسة" ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، ونرمين الفقي، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، وأماني كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.