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صراف بمكتب بريد بلقاس بـ"أنصار بيت المقدس": 3 ملثمين استولوا على نص مليون جنيه

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
صراف بمكتب بريد بلقاس بـأنصار بيت المقدس: 3 ملثمين استولوا على نص مليون جنيه
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

وقال شاهد الإثبات أحمد محمد، صراف بمكتب بريد بلقاس، إنه ذهب لتوريد مبلغ نصف مليون جنيه لفرع بنك مصر بمدينة بلقاس، وأثناء استقلاله دراجة نارية هو وأحد زملائه لتوريد الأموال قام 3 ملثمين بالهجوم عليهما والاستيلاء على الأموال.

 

وأضاف الشاهد، أن الحادث استغرق حوالي 5 دقائق، وأن الجناة كانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بإطلاق نار في الهواء أثناء الاستيلاء على الأموال.

 

وكما استمعت المحكمة، لأقوال مدير مكتب البريد والذي أكد نفس كلام الشاهد السابق.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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