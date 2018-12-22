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6 قتلى حصيلة ضحايا تفجير مقديشو بالصومال

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
6 قتلى حصيلة ضحايا تفجير مقديشو بالصومال
الشرطة الصومالية - أرشيفية
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وكالات
 
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لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 13 شخصا آخرين بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

 

وكتبت إذاعة Radio Dalsan المحلية على تويتر، أنه تم تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش قرب مبنى المسرح الوطني في وسط مقديشو، مشيرة إلى أن أصابع الاتهام موجهة بالدرجة الأولى إلى ما يسمى بـ"حركة الشباب" الإرهابية المتطرفة الناشطة في الصومال.

 

وتخوض حركة الشباب التي تقيم علاقات قوية مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية وقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تضم عشرين ألف عسكري.

 

ومع أنه تمّ طرد هذه الحركة من العاصمة مقديشو عام 2011، وخسرت بعدها القسم الأكبر من معاقلها، إلا أنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة في الصومال.

 

المزيد عن: مقديشو تفجير مقديشو انفجار بمقديشو الصومال 6 قتلى
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