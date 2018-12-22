الرئيس الأفغانى يستقبل وزير الدفاع التركى

سافر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى العاصمة الأفغانية كابول مساء الجمعة، حيث ناقش مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني مجموعة من الموضوعات بما في ذلك عملية السلام في البلاد.

وواجهت أفغانستان 17 عاما من الحرب منذ أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة للإطاحة بحكام طالبان الأصولية الإسلامية في البلاد في عام 2001.

وفي الشهر الجارى، عقدت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية الجديدة وطالبان الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة، مما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب.

وناقش أكار وغاني "القضايا حول عملية سلام يقودها الأفغان بقيادة أفغانستان"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الافغانية تولو عن القصر الرئاسي.

كما أنهم ناقشوا الجهود المشتركة ضد المنظمات الإرهابية، وتعهد أكار بمواصلة تقديم المساعدات التركية لعملية السلام وتدريب ضباط الشرطة الأفغان.