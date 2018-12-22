تعرفي على مظاهر نمو الطفل في الشهر السادس

للأمهات، إليكِ مظاهر نمو الطفل في الشهر السادس مثل تقليد تعبيرات وجوه الآخرين، واندماجه في الضحك بصوت عالٍ، ويصرخ بانفعال أيضا، ومن أبرز المظاهر الآخرى ما يلي:-





الحركة: يحرك رأسه بسهولة غالباً بشكل تلقائي، وعندما يكون ملقى على بطنه يرفع رجليه عالياً، يلف ويدور في كل الاتجاهات من على ظهره إلى بطنه، ويستطيع أن يرفع جسمه مستنداً على يديه وركبتيه.





- إذا وضع على بطنه فإنه يحمل جسمه بيديه مع بسط كوعه، وإذا وضع على ظهره يرفع ذراعيه لأمه إذا حاولت حمله، كما أنه يحاول أن يزحف بدفع بطنه إلى الأمام.





الجلوس: يجلس بمساعدة ويحافظ على توازنه ويتمكن من الميل إلى الأمام أو الخلف، يجلس على الكرسي، ويمسك الأشياء المتدلية ويؤرجح جسمه، يمكنه أن يجلس بمفرده لمدة تصل إلى نصف ساعة.





حركة اليدين: يمسك الزجاجة ويلف ويحاول مسك الأشياء بيد واحدة، كما أنه يسقط الكرة من يده إذا قدمت له أخرى.





الكلام: كل همساته ما زالت تختلف عن لغة البالغين، ولكنه يبدأ يتحكم في صوته، يثرثر ويكون نشطاً أثناء الكلام المثير، يندمج في الضحك بصوت عال، ويصرخ بانفعال أيضاً.





التطور العقلي والإدراك الذهني والتفاعل: يبطل الصراخ أثناء سماع الموسيقى، ويدقق النظر في الأشياء التي يصل إليها، كما يدرك التغيير في الحجم والأشياء المحيطة به، ويتفاعل معها، كما أنه يفحص الأشياء من جميع زواياها.





- يحاول إلقاء الأوراق وإزاحتها بعيداً عنه، ويبدي اهتماماً بالمحتوى مثل العلب وغيرها من سلة أو صندوق، ويحاول أن يقلبها.





- ينقل الأشياء من يد إلى أخرى، يمسك بمكعب واحد، ويحاول أن يصل إلى الثاني، وينظر في الوقت نفسه إلى الثالث.





- يحاول التفرقة بين جسمه وصورته في المرآة ويبتسم لها، كما أنه يبدي استياءه إذا أخذت منه دميته، ويستطيع أن يتبادل وضع يديه ووضع الأشياء في فمه.





- يحاول أن يقلد تعبيرات وجوه الآخرين، ويلتفت حينما يسمع اسمه ويظهر قلقاً عند وجود الغرباء.





- يميز بين الكبار والصغار، ويقلد الآخرين في السعال وإخراج اللسان، ويضحك للأطفال الغرباء.





- ينادي والديه لطلب المساعدة، ويستمتع بالطعام، ويبدأ في تحريك الزجاجة في اتجاهات مختلفة، كما يظهر حبه وبغضه لأصناف معينة من الطعام.