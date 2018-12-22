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تدريبات تأهيلية لسعد ومحسن في الأهلي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
تدريبات تأهيلية لسعد ومحسن في الأهلي
تدريب الأهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
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خاض سعد سمير وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل.

واشتمل مران الثنائي على جانب بدني وبعض التدريبات الخاصة لتقوية العضلات، قبل الدخول في مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدا لعودتهما من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

واشتكى سعد سمير من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، فيما تعرض صلاح محسن لإصابة في العضلة الضامة، وهو ما أبعدهما عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

محاضرة نظرية وقراءة الفاتحة في بداية مران الأهلي الأخير بإثيوبيا

عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير المقامً حاليا على استاد أديس أبابا الذي يستضيف غدا الأحد مواجهة الاهلي وفريق جيما ابا جيفار الإثيوبي في إياب دور ال٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الفريق المران الذي انطلق في الحادية عشرة صباحا بقراءة الفاتحة ثم تحدث يوسف عن أهمية التركيز غدا واحترام فريق جيما الإثيوبي مطالبا اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.

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