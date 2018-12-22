الليلة.. الأوركسترا تقدم مؤلفات روسيني احتفالا بالكريسماس في الأوبرا

استمرارا لاحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، حفلا بقيادة المايسترو روبرتو مولينيللي ومشاركة عازف الكلارنيت الدكتور محمد حمدي والمغنيين السوبرانو دينا إسكندر، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور هاني الشافعي، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت 22 ديسمبر على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال الموسيقار العالمي جواكينو روسيني منها تنويعات للكلارينيت والأوركسترا، أوراتوريو للمغنين المنفردين والكورال والأوركسترا.





المعروف أن جواكينو روسيني هو مؤلف موسيقي إيطالي، مواليد بيزارو عام 1792 وتوفي بباريس عام 1868، كتب العديد من المؤلفات الأوبرالية: منها السيدة الإيطالية في الجزائر، حلاق إشبيلية، عُطيل (1816 م)؛ الكونت أوري (1828 م)؛ ويليام تل (1829 م)؛ "ستابات ماتر"، وكان له حس فني فريد.