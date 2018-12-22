أستاذ اقتصاد: مصر عادت على خارطة التنافسية العالمية (فيديو)



وأكد "إبراهيم"، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مجلس النواب خلال السنوات الماضية بذل جهد كبير من أجل سن القوانين التي تخدم المستثمر، مشيرا الى ان الحكومة سارعت ايضا في تطوير البنية التحتية للسير في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى تقف مصر من جديد كدولة قوية ورائدة في المنطقة.





وتابع أن المواطن المصري هو البطل الرئيسي في نجاح برنامج الإصلاح.



قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الاخيرة وضعتها على الخارطة التنافسية الدولية، لافتا الى اهمية ما تم من إصلاحات وسن تشريعات اقتصادية، في توفير المناخ الجيد والامن للمستثمر حتى يتمكن من العمل.