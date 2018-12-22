ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ اقتصاد: مصر عادت على خارطة التنافسية العالمية (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
أستاذ اقتصاد: مصر عادت على خارطة التنافسية العالمية (فيديو)
هشام إبراهيم
طباعة
Advertisements
ندى محمد
 
Advertisements
قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الاخيرة وضعتها على الخارطة التنافسية الدولية، لافتا الى اهمية ما تم من إصلاحات وسن تشريعات اقتصادية، في توفير المناخ الجيد والامن للمستثمر حتى يتمكن من العمل.

وأكد "إبراهيم"، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مجلس النواب خلال السنوات الماضية بذل جهد كبير من أجل سن القوانين التي تخدم المستثمر، مشيرا الى ان الحكومة سارعت ايضا في تطوير البنية التحتية للسير في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى تقف مصر من جديد كدولة قوية ورائدة في المنطقة.

وتابع أن المواطن المصري هو البطل الرئيسي في نجاح برنامج الإصلاح.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش