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حصاد 2018.. قائمة بأكثر التطبيقات والألعاب تحميلا وربحا

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:19 ص
حصاد 2018.. قائمة بأكثر التطبيقات والألعاب تحميلا وربحا
لعبة على الهاتف المحمول
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في نهاية عام 2018 نرصد لكم في السطور التالية التطبيقات والالعاب الاكثر أرباحا وتحميلا هذا العام على متجري iOS واندرويد:-

فيما يلي نعرض القائمة الكاملة لأكثر التطبيقات والألعاب أرباحا وتحميلا على متجري iOS واندرويد خلال 2018 كما يلي:

قائمة التطبيقات الاكثر تحميلا على أندرويد وiOS:
فيس بوك ماسنجر.
فيس بوك.
واتس آب
Tik Tok.
انستجرام.
UC Browser.
Share it
سناب شات
نتفليكس
Vigo Video

قائمة الألعاب الأكثر تحميلا على أندرويد وiOS:
Helix Jump
Subway Surfers
Bubg Mobile
Free Fire
Love Balls
Rise UP
Candy Crush
Happy Glass
Sniper 3D
Kick the buddy

قائمة التطبيقات الأكثر حصولا على أموال المستخدمين على iOS وأندرويد:
نتفليكس
تيندر
تينسنت فيديو
IQIYI
باندورا ميوزك
Kwail
يوتيوب
Youku
Line
Hbo Now

قائمة الألعاب الأكثر حصولا على أموال المستخدمين على iOS وأندرويد:
Fate/Grand Order
Honour Of Kings
Monster Strike
Candy Crush
Lineage m
Fantasy Westward
Pokémon Go
Dragon Bail
Clash Of Clans
Clash royal
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