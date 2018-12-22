حصاد 2018.. قائمة بأكثر التطبيقات والألعاب تحميلا وربحا

في نهاية عام 2018 نرصد لكم في السطور التالية التطبيقات والالعاب الاكثر أرباحا وتحميلا هذا العام على متجري iOS واندرويد:-





فيما يلي نعرض القائمة الكاملة لأكثر التطبيقات والألعاب أرباحا وتحميلا على متجري iOS واندرويد خلال 2018 كما يلي:





قائمة التطبيقات الاكثر تحميلا على أندرويد وiOS:

فيس بوك ماسنجر.

فيس بوك.

واتس آب

Tik Tok.

انستجرام.

UC Browser.

Share it

سناب شات

نتفليكس

Vigo Video





قائمة الألعاب الأكثر تحميلا على أندرويد وiOS:

Helix Jump

Subway Surfers

Bubg Mobile

Free Fire

Love Balls

Rise UP

Candy Crush

Happy Glass

Sniper 3D

Kick the buddy





قائمة التطبيقات الأكثر حصولا على أموال المستخدمين على iOS وأندرويد:

نتفليكس

تيندر

تينسنت فيديو

IQIYI

باندورا ميوزك

Kwail

يوتيوب

Youku

Line

Hbo Now





قائمة الألعاب الأكثر حصولا على أموال المستخدمين على iOS وأندرويد:

Fate/Grand Order

Honour Of Kings

Monster Strike

Candy Crush

Lineage m

Fantasy Westward

Pokémon Go

Dragon Bail

Clash Of Clans

Clash royal