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مسلسل ارطغرل الحلقة 129 مترجمة للعربية قسم 1 الاول ارطغرل 129 الجزء الخامس

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
مسلسل ارطغرل الحلقة 129 مترجمة للعربية قسم 1 الاول ارطغرل 129 الجزء الخامس
مشهد من المسلسل
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الفجر الفني
 
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حرصا من موقع الفجر الفني على توفير خدمة مشاهدة احداث الحلقة 129 من المسلسل التركي قيامة ارطغرل، نقدم تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد عرضه، كما يوفر موقع النور الالكتروني امكانية مشاهدة حلقات مسلسل قيامة ارطغرل فور عرضها على القنوات الناقلة لها.

أحداث قيامة أرطغرل الجزء الخامس
تدور أحداث المسلسل في قالب تاريخي يعرض الصراع الدائم بين الخير والشر، وفي بعض الأوقات يظهر الشر وهو قد أوشك في الانتصار على الخير، ولكن يعود مرة أخري الخير لينتصر، كما أن أحداث الجزء الخامس يدور حول استقرار أرطغرل وأسرته وجميع أفراد قبيلته في مدينة تسمي سوغوت، ويصبح أرطغرل هو الحاكم وأمير هذه المنطقة، فقد كان أهل مدينة سوغوت يتعرضون دائماٌ للقهر والظلم من قبل المغول والصليبيين.

ولهذا الأمر قد خضعوا أهل سوغوت لحكم أرطغرل وهذا يجدوا من يدافع عنهم ويخلصهم من ظلم المغول والصليبيين، والذي قد شهدناه في الجزء الأول من المسلسل، كما أنهم فضلوا أن يقوم أرطغرل بحكمهم فهم يعلمون أنه يحكم بالحق ودائماٌ ما يرفع الظلم عن المظلوم ويقوم برفع راية الحق والسلام والتي قد يحتاجون إليها، ولكنه في كل جزء من أجزاء المسلسل يتعرض لكثير من الأخطار التي يقوم أعدائه في ترتيبها له، وفي الجزء الخامس يكون بطل العدائات التي تترتب لأرطغرل وأبناؤه هو دراغوس.

فقد قام دراغوس باستخدام الكثير من وسائل الأذى له ولأبنائه، وخاصة عندما قام غوندور في تلفيق له تهمه من أخطر التهم، وقد قام هذا الأمر بتأثير الحزن والغضب في نفس الوقت على جميع محب ومشاهدي مسلسل قيامة أرطغرل، وهذا الأمر يدل إلي أن المشاهدين متأثرين تأثير واضح بأحداث المسلسل.


مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 128
 قيامة أرطغرل قد لاقي استحسان كبير عند الكثير من الجمهور الذي يفضل هذا النوع من المسلسلات، فنلاحظ تزايد نسبة المشاهدة يوماٌ بعد يوم وحلقة تلو الأخري، وهذا الأمر وإن دل على شيء فهو يدل على أن هذا المسلسل قد لمس الكثير من المشاهدين، فأصبح مسلسل جماهيري ونسبة مشاهدته تتحدث عن نفسها وعن النجاح منقطع النظير الذي قد حققه هذا العمل، ولهذا فنحن نقوم بتقديم حلقة من حلقات هذا المسلسل وهي الحلقة 128 والتي يقع ترتيبها ضمن حلقات الجزء الخامس للمسلسل، والذي يعض الآن على الكثير من القنوات الفضائية، والذي يتسبب في زيادة نسبة المشاهدة لهذه القناة في اليوم المحدد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 128 يوتيوب.


الحلقة 128 من ارطغرل

احداث الحلقة 128 مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مباشر، حيث يذاع ارطغرل في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات شخص، وهو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.


كما نقدم لكم تردد قناة اليرموك الفضائية لمشاهدة مسلسل ارطغرل من خلال شاشة قناة اليرموك الفضائية عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد قناة اليرموك نايل سات 11678 رأسي 5/6.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل | تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

اسم القناة التردد الحالي الترميز الاستقطاب
اليرموك 11678 27500 عمودي V

تردد قناة القدس الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل 

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
القدس 11316 27500 عمودي V

موقع النور الالكتروني 

رابط موقع النور الإلكتروني حيث يبحث الكثير عن موقع النور الإلكتروني بإعادة عرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس لجميع مشتركيه على شبكة الإنترنت عقب ترجمة أحداث المسلسل للغة العربية، كما تجدر الإشارة إلى أن أحداث الحلقة 126 من مسلسل أرطغرل قد تضمنت العديد من الأحداث المثيرة من أهمها هروب غوندوز من يد محاربي قبيلة أومور وأيضا محاولة قتل بامسي.
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