حبس 3 متهمين سرقوا لودرين من المنطقة الصناعية بمدينة بدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لقيامهم بسرقة لودرين من المنطقة الصناعية بمدينة بدر.

وكانت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة والمعينة للتأمين بكمين السويس بدائرة قسم شرطة الشروق قد تمكنوا من ضبط سائقين حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة مُحمل عليها 2 لودر.

بمناقشة قائد السيارة عن مصدر اللودرين قرر بقيام السائق الآخر وبصحبته آخرين بالاتفاق معه على تحميلهما من قطعة أرض فضاء كائنة بالمنطقة الصناعية التابعة لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة بدر إلى منطقة أبو الغيط بمحافظة القليوبية نظير مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال قائد السيارة اعترف بقيامه بالاشتراك مع آخرين هاربين تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وأمكن التوصل لمالكي اللودرين، وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العمل على ضبط المتهمين الهاربين.