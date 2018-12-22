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استعجال التحريات في احتراق مخزن وواجهة محل بشارع عبدالعزيز

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:20 ص
استعجال التحريات في احتراق مخزن وواجهة محل بشارع عبدالعزيز
النيابة العامة - أرشيفية
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عمار محمد
 
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أمرت نيابة الموسكي باستعجال التحريات في واقعة حريق شب داخل مخزن أدوات كهربائية بشارع عبدالعزيز بالموسكي.

 

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بالعتبة على الفور تم توجيه 4 سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي العقار.

 

واقتصرت التلفيات على تدمير محتويات المخزن أيضا واجهة محل بالطابق الأرضي دون إصابات وأخطرت النيابة للتحقيق.

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