محمد هنيدي وبيومي فؤاد على "أفيش" عرض "3 أيام في الساحل"

طرحت الجهة المنتجة لمسرحية محمد هنيدى "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى، الأفيش الثانى للمسرحية وتصدر هنيدى الأفيش، وظهر داخل الحمام وجالس داخل "البانيو"، وفى يده "دش" ومرتدياً "روب الحمام"، بينما ظهر النجم الكوميدى بيومى فؤاد فى أفيش أخر وعلى ملامحة الغضب من بطل العمل المسرحى.

ويفتتح الفنان الكوميدى محمد هنيدى المسرحية فى 10 يناير المقبل، على مسرح موفينبيك بمدينة السادس من أكتوبر فى الساعة التاسعة مساء، ويشارك فى بطولة المسرحية بيومى فؤاد ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد ثروت وسامية طرابلسى وأحمد فتحى ومحسن منصور.





يذكر أن العرض المسرحى الجديد "3 أيام فى الساحل" هو ضمن مشروع Cairo Show، والتى ينتجها المخرج مجدى الهوارى، ويضم المشروع عددا كبيرا من المسرحيات التى تناسب جميع الأذواق، فمنها مسرح شبابى واستعراضى غنائى وكوميدى وعروض للأطفال وغيرها.