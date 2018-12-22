ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد هنيدي وبيومي فؤاد على "أفيش" عرض "3 أيام في الساحل"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:15 ص
محمد هنيدي وبيومي فؤاد على أفيش عرض 3 أيام في الساحل
محمد هنيدي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
طرحت الجهة المنتجة لمسرحية محمد هنيدى "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى، الأفيش الثانى للمسرحية وتصدر هنيدى الأفيش، وظهر داخل الحمام وجالس داخل "البانيو"، وفى يده "دش" ومرتدياً "روب الحمام"، بينما ظهر النجم الكوميدى بيومى فؤاد فى أفيش أخر وعلى ملامحة الغضب من بطل العمل المسرحى.

ويفتتح الفنان الكوميدى محمد هنيدى المسرحية فى 10 يناير المقبل، على مسرح موفينبيك بمدينة السادس من أكتوبر فى الساعة التاسعة مساء، ويشارك فى بطولة المسرحية بيومى فؤاد ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد ثروت وسامية طرابلسى وأحمد فتحى ومحسن منصور.

يذكر أن العرض المسرحى الجديد "3 أيام فى الساحل" هو ضمن مشروع Cairo Show، والتى ينتجها المخرج مجدى الهوارى، ويضم المشروع عددا كبيرا من المسرحيات التى تناسب جميع الأذواق، فمنها مسرح شبابى واستعراضى غنائى وكوميدى وعروض للأطفال وغيرها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش