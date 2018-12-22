النيابة تأمر بحبس 6 متهمين بالاستيلاء على سيارة نقل بضائع بالسلام

أمرت نيابة السلام ثان، بحبس 6 متهمين 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بمدينة السلام.

وكان قسم شرطة ثانٍ السلام تلقى بلاغا من مندوب مبيعات بشركة مستحضرات تجميل وبصحبته شريك بذات الشركة وسائق بذات الشركة وقرر بأنه حال استقلاله سيارة نقل محملة بكمية من مستحضرات التجميل خاصة بالشركة عمله - تقدر بحوالي ( 400 ألف جنيه ) وحال سيرهم بدائرة القسم في الوجهة مدينة العبور - بالقليوبية، فوجئوا بأربعة أشخاص مجهولين مستقلين سيارة ملاكي ( لم يتمكنوا من التقاط أرقامها ) باعتراض طريقهم، منتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على السيارة بحمولتها، ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغين الأول والثاني بالاشتراك مع ٤ عاطلين آخرين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقة مستحضرات التجميل المستولى عليها بقصد التصرف فيها بالبيع، فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه.

وفي سبيل ذلك انتظر المتهمين من الثالث إلى السادس بسيارة ملاكى ( ملك المتهم الثالث ) بمحل الواقعة وفور وصولهم اعترضوا طريقهم منتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المستولى عليها وما بداخلها من حمولة، وكذا السيارة رقم ( س ل ج 853 - المستخدمة في ارتكاب الواقعة ) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.