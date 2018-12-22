يلا شوت - مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم|بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين الآن|اهم مباريات اليوم | كورة لايف

يسعى نادي العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر، لصناعة التاريخ بالحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى عندما يواجه ريال مدريد الإسباني في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت بملعب مدينة زايد الرياضية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي فى نهائي المسابقة.





ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حضور العديد من الشخصيات الرياضية أبرزهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.





بدأ نادي العين مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3\3، قبل أن يحقق الفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.





واصل نادي العين إبهار الجميع في بطولة كأس العالم للأندية بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بحجز مقعده في المباراة النهائية بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما إنتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 2\2، أما ريال مدريد الذي يتوج باللقب "3 مرات" فتغلب على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.





وتحوم الشكوك حول مشاركة أحمد برمان مع العين في مباراة اليوم بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته بمباراة ريفربلايت، بينما يفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود لاعبه ماركو أسينسيو بعدما تعرض للإصابة بمباراة كاشيما أنتلرز الياباني.





ومن المتوقع أن يخوض زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين الإماراتي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، خالد عيسى فى حراسة المرمى - شيوتاني - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد - ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات - كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج.





فى حين ينتظر أن يخوض سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، تيبو كورتوا في حراسة المرمى - مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - جاريث بيل - كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.