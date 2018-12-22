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المخابرات السودانية: إسرائيل وراء إثارة الفوضى في البلاد

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:19 ص
المخابرات السودانية: إسرائيل وراء إثارة الفوضى في البلاد
السودان - أرشيفية
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وكالات
 
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أكد جهاز الأمن والمخابرات السودانية، أنه لن يتم رفع الدعم عن الدقيق والوقود، مؤكدا أن ما حدث من أزمات هو نتيجة لمشاكل في الإدارة والتوزيع.

 

واتهم مدير جهاز المخابرات السودانية صلاح عبد الله قوش، الموساد الإسرائيلي بتجنيد عناصر من حركه "عبد الواحد نور"، كانوا في إسرائيل لإثارة الفوضى في السودان، وقال قوش للصحفيين: "رصدنا 280 عنصرا من الحركة.. وجند الموساد قسما منهم".

 

وأقر قوش، بوجود ضائقة معيشية يعاني منها المواطن وأن من حقه رفضها والتعبير عن ذلك، إلا أنه عاد وأكد أنه لن يتم التهاون مع مستخدمي العنف والتخريب. ووعد بأن أزمة السيولة ستنتهي في شهر أبريل المقبل.

 

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف "حفاظا على ممتلكات المواطنين".

 

وأعلنت أيضا حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة بشمال شرق البلاد بعد احتجاجات هناك يوم الأربعاء.

 

المزيد عن: المخابرات السودانية الفوضى السودان اسرائيل اثارة الفوضى
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