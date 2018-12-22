مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 129 مدبلجة للعربية HD | تردد القنوات الناقلة للحلقة 129 من قيامة ارطغرل





مسلسل قيامة ارطغرل هو مسلسل درامي تاريخي يعرض لحياة أرطغرل بن سليمان شاه جد السلاطين العثمانيين وكفاحه مع أخيه غوندوغدو في سبيل إيجاد أرض صالحة لتعيش فيها قبيلته قبيلة الكايي "أو الكايلار" وسيدها أبوهما سليمان شاه، ويمنحهم ملك حلب العزيز أرضا تابعة لحلب وقريبة من قلعة صليبية.

الأمر الذي يفرض عليهم قتال الصليبيين الذين يسعون لتفريق المسلمين وإعداد حملة صليبية لاستعادة القدس، ومما يزيد أمرهم سوء تآمر كوردأوغلو وهو شقيق سليمان شاه بالدم للتخلص من سليمان شاه والحلول مكانه في زعامة الكايي، وخلال كل تلك الأحداث يتعرف أرطغرل على أميرة سلجوقية تدعى حليمة يحبها وتحبه، ويجاهدان في سبيل البقاء معا من جهة ومنع وقوع الحرب بين السلاجقة والأيوبيين من جهة أخرى.





الحلقة 125 من مسلسل أرطغرل

تابعنا يوم الأربعاء قبل الماضي من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 125 العديد من الأحداث حول مقتل السيد أومور وكيف تم قتلة وهل غوندوز ابن أرطغرل على صلة بقتله خاصة مع وجود خنجر غوندوز بجوار جثته، هذا الأمر الذى دفعابنة أومور إلى الغضب من أرطغرل لإعتقادها بأنه قد قتل أبيها، في ظل تلك الأمور يشعر أرطغرل أن هناك مندس يقوم بتلك الأمور لتوريط غوندوز وقبيلة سوغوت في الحروب.





مسلسل قيامة أرطغرل

قامت قناة TRT1 التركية بعرض أولى حلقات الجزء الخامس من قيامة أرطغرل يوم 7 نوفمبر الماضي مع الحلقة 122 التى انتظرها ملايين المشاهدين على أحر من الجمر، وذلك لمعرفة ما سوف تصل إليه الأحداث ومن سوف يكمل المسيرة في المسلسل من الأبطال ومن سوف يغيب خلال هذا الموسم، هذا الأمر الذي جعل من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس من أكثر الكلمات بحثاً خلال الأيام الماضية عبر محركات البحث المختلفة.





أرطغرل الحلقة 126





تابعوناالأربعاء المقبل مع الحلقة 129 من مسلسل قيامة أرطغرل عبر قناة trt1 التركية على أن يتم إعادة عرض الحلقة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس عبر موقع النور الإلكتروني كما يتم إعادة عرض الحلقة مساء الخميس من خلال قناة اليرموك الأردنية مترجمة للعربية.





مشاهدة مسلسل ارطغرل على موقع النور الالكتروني

يمكنكم الآن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل والعديد من المسلسلات التركية على موقع النور الالكتروني وبأعلى جودة .





موقع النور هو مشروع من مشاريع شركة "ميثاق" للإنتاج الإعلامي؛ متخصص في ترجمة المسلسلات التركية التاريخية والثقافية والأجنبية حصرياً وإنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية.





وهو الموقع العربي الأول والوحيد الذي حصل على حقوق بث المسلسل التركي قيامة أرطغرل، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT التي تنتجها.

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل تردد قناة TRT 1 على قمر ترك سات اسم القناة التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب TRT 1 11954 30000 عمودي V تردد قناة اليرموك على قمر نايل سات اسم القناة التردد الحالي الترميز الاستقطاب اليرموك 11678 27500 عمودي V تردد قناة القدس على قمر نايل سات القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القدس 11316 27500 عمودي V توقيت عرض حلقات أرطغرل في الدول العربية الساعة 8:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت كركيا.

الساعة 8:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت مكة المكرمة – الكويت – اليمن – العراق.

الساعة 6:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت تونس – الجزائر – المغرب.

الساعة 7:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت القاهرة – سوريا.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.



