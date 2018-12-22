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بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر beIN SPORTS HD

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:08 ص
بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر beIN SPORTS HD
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عمرو عادل
 
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بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر beIN SPORTS HD 

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم يلا شوت HD حصري أون لاين، حيث تابع لايف مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم السبت 22-12-2018، تأتي في مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2018، والتي تنتظرها الجماهير العالمية، وذلك من أجل التعرف على بطل العالم للأندية 2018، مما يزيد من أهمية مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم كورة لايف، هي تواجد نادي العين الإماراتي الذي يمثل الكرة العربية والأسيوية، وهو ثاني فريق عربي يصل إلى مباراة نهائي مونديال الأندية بعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم كورة ستار

قبل بداية كورة أون لاين مشاهدة مباراة العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني بث مباشر اليوم يلا شوت، في مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2018، كان الفريق الأبيض الريال مدريد تمكن من تجاوز مباريات دور النصف النهائي على حساب بطل أسيا نادي كاشيما، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.


وفي المقابل قبل مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم كورة جول، ممثل الإمارات والعرب نادي العين، في مباريات دور الأربعة تمكن من تجاوز نادي ريفر بليت الأرجنتيني بضريات الجزاء، وذلك بعد نهاية المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين هدفين مقابل هدفين.

 

يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر

من المنتظر أن يكون موعد بداية مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، إبتداء من الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة والنصف ليلا بتوقيت الإمارات مكان إجراء المباراة.

 

وبتوقيت مصر اليوم ستنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة المحلي، وفي السابعة والنصف بتوقيت كل من العراق والسعودية والدوحة ودمشق، وبتوقيت الجزائر والمغرب وتونس اليوم، ستنطلق مشاهدة العين والريال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.


أما القنوات الناقلة والتي ستعرض مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت HD 1، وسيتواجد في التعليق على متابعة مباراة العين اليوم وريال مدريد، المعلق خليل البلوشي.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم يلا شوت حصري

في هذه الفقرة ستجدون فيديو مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم، كل ما عليكم العودة إلينا قبل بداية المباراة من اجل متابعة ومشاهدة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2018، “ريال مدريد والعين”.


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