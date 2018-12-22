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جيمس ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:08 ص
جيمس ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته
جيمس ماتيس
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رحاب منيعم
 
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أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن ماتيس كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الأسبوع القادم، ولكن زيارته ألغيت بعد استقالته.

وأكدت التقارير الصحفية، أن إلغاء الزيارة جاء على خلفية استقالته من منصبه عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

جدير بالذكر أن ماتيس قال في رسالة استقالته إنه يعتبر من الصواب تقديم استقالته، وإنه من الأفضل بالنسبة للرئيس دونالد ترامب أن يعين في هذا المنصب وزير دفاع تكون آراؤه متطابقة مع آراء الرئيس.
المزيد عن: وزير الدفاع الامريكي ترامب اسرائيل استقالة ماتيس
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