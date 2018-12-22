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افتتاح معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:07 ص
افتتاح معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان
جامعة حلوان - أرشيفية
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آية حمروشي
 
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تنظم كلية الفنون الجميلة، احتفالية كبرى، وتفتتح معرض أساتذة الكلية، تحت رعاية وحضور معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أ.د/ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بمناسبة مرور 110 أعوام على إنشاء الكلية.

وأكد ا.د/ ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن كلية الفنون الجميلة لها أثر كبير وبالغ في زيادة الوعي الفني في المجتمع المصري والوطن العربي بأكمله حيث تساعد على إعداد وتأهيل خريج وباحث في مجالات العمارة والفنون الجميلة ليكون قادرا على تلبية احتياجات سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة وتطور المجتمع المصري وارتقائه، وفي ضوء ما تقدمه الكلية في مجال نشاط الفنون التشكيلية باعتبارها وسيلة فعالة في تربية الذوق العام وتنمية الحس الجمالي للمواطن.

وتبدأ الفاعليات وافتتاح المعرض، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة ويستمر المعرض حتى الخميس الموافق 27 ديسمبر. 
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