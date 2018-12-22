أسعار البيض اليوم السبت 22 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

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شهدت تعاملات أسواق البيض، اليوم السبت، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 41 إلى 45 جنيهًا، أنشاص 41 جنيهًا، قويسنا 42 إلى 45 جنيهًا، الصحراوي 43 إلى 46 جنيهًا، الصالحية 40 إلى 43 جنيهًا، وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 45 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 47 جنيهًا، بيض بلدي عتيق 50 جنيهًا.