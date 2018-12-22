إسرائيل تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل المنظمات الداعية لمقاطعتها



وكانت المحكمة الأوروبية قد اصدرت الأربعاء، تقريرا شاملا حول تمويل الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية (NGO).



وتُعرب إسرائيل عن غضبها لسنوات، من الدعم واسع النطاق الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية، التي تعمل ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية.



وقالت إسرائيل في رسالتها التي وجهتها لدول الاتحاد الاوروبي، أن الدعم الذي تقدّمه اوروبا للفلسطينيين، يُستغل بـ "التحريض".



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل في بيان، إن "تقرير المحكمة لم يشِر بشكل محدد، إلى المنظمات الإسرائيلية أو الفلسطينية"، مؤكدة أن "المفوضية الأوروبية، هي واحدة من أكثر الهيئات شفافية في العالم".



وأوضحت البعثة أن الاتحاد الأوروبي، "يوفّر التمويل للمنظمات غير الحكومية، بطريقة شفافة للغاية. وسيواصل الاتحاد دعم منظمات المجتمع المدني".



بعث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان، المكلف بمكافحة مقاطعة إسرائيل، برسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس، يدعوه بها إلى تنفيذ توصيات المحكمة الأوروبية، ووقف التمويل عن المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.