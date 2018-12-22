تجديد الثقة في الأمير أباظة رئيسًا لمهرجان الإسكندرية بدورته الـ35

قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تجديد الثقة للناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ليكون رئيسا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الدورة الخامسة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر القادم.





كما تم اختيار الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، والكاتبة الصحفية ميرفت عمر نائبان لرئيس المهرجان، بينما ستتولى الكاتبة الصحفية ناهد صلاح منصب مدير الشئون المالية، والكاتب الصحفي محمد يوسف الشريف أمينا عاما.