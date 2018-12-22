اليابانية "أسكا" تعود للأضواء داخل أسوار wwe

تعد اسكا صاحبة أطول سلسة انتصارات بدون هزيمة خلال مسيرتها فى عروض NXT وكان متوقع تألقها كما كانت فى العرض الاصفر، فالعديد من المصارعين بعد تصعيدهم من NXT للعروض الرئيسة وجدوا انفسهم فى نزالات خارج البث التليفزيونى او نزالات هزيلة الا قليل منهم استطاع ان يحجز لنفسه مكانا وسط النجوم.





بعد أن انتزعت فرصتها للفوز في أول معركة ملكية في تاريخ سيدات WWE في عرض رويال رامبل 2018، وبعدها أعلنت عن تحديها لتشارلوت على لقب سيدات سماكداون في مهرجان الرسلمينيا 34، لكنها خسرت لصالح تشارلوت، وبذلك كسرت سلسلة انتصاراتها على أرض ريسلمينيا 34 ، وانتقلت رسيما إلى سماكداون في أسبوع الانتقالات الموسمية والذي انطلق بعد الانتهاء من فعاليات ريسلمينيا.





ولكن خلال هذه الفترة ووسط هيمنة تشارلوت فلير وبيكى لينش لم تتاح لها فرصة المواجهة علي اللقب التي انتظرها عشاق اسكا؛ نظرا لروعة ادائها وطريقة دخولها المبهرة.





حتي جاءت اللحظة المناسبة بعد أن تم الاعلان عن مباراة تجمع بين بيكي لينش وتشارلوت وأسكا سيتواجهون بنزال ثلاثي على لقب سيدات سماكداون في عرض تي أل سي في مواجهة على قانون TLC،وفازت أسكا باللقب عن طريق مساعدة بطلة السيدات للرو روندا راوزي ومنعت بيكي لينش وتشارلوت من الوصول إلى اللقب، حيث قامت بإلقائهما من فوق السلم الحديدي، وبذلك تحصد أول لقب في مسيرتها الإحترافية داخل العروض الرئيسية عقب تصعيدها من عرض المواهب NXT.





أعلنت WWE رسميا عن أطراف المواجهة الخاصة علي سيدات سماكداون في عرض رويال رامبل 2019 نهاية الشهر القادم أمام بيكي لينش على فرصتها، ومن المتوقع أن تحافظ علي اللقب حتي يتاح الفرصة أمام بيكى لينش لمواجهة روندا راوزي ويتصدروا عرض ريسلمينيا 35 القادم ليصبحن أولى السيدات في تاريخ المصارعة الحرة يتصدرن مهرجان الأحلام.