ضاحي خلفان: سيفشل مشروع قطر التدميري الجديد

أكد سعادة الفريق ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، أن "من أهداف دويحة الحمدين تعميق الخلاف العربي العربي".

وأضاف خلفان في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - رصدها "اليمن العربي" - "لكن المملكة والامارات والبحرين والكويت ومصر والاردن والمغرب وعمان وكل دولنا العربية يسعى قادتها الى قطع الطريق على قطر في ‘طالة هذا التشرذم العربي ويعملون على تقارب صفوف الأمة وتلاحمها".

وشدد أنه "سيفشل مشروع قطر التدميري الجديد كما فشل في السابق".

وتابع:"عندما أعلنت الامارات أن عام 2019. عام التسامح شنت قطر الحمدين هجوما مبرمجا للإساءة الى رمز عربي قلما يجود التاريخ بأمثاله".

واختتم:"قلت سابقا..اذا جاء ذكر قطر في محفل ما فأستعذ بالله".