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ماريا كمون ملكة جمال العرب لبنان ٢٠١٩ في أول جلسة تصوير

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:47 ص
ماريا كمون ملكة جمال العرب لبنان ٢٠١٩ في أول جلسة تصوير
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الفجر الفنى
 
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خضعت ملكة جمال العرب لبنان لأحدث جلسة تصوير فور فوزها باللقب في حفل انتخاب ملكة جمال العرب لبنان ٢٠١٩.

المسابقة برئاسة د حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب وأوروبا واستغرق التصوير ساعتين من توقيع الميك اب ارتست السعودية منال شايع وارتدت ماريا فستان ملكى من توقيع المصممة السعودية وجدان الشريوفي وتم التنفيذ بتنسيق وكيل ملكة جمال العرب لبنان حنان حسين.

ويعتبر هذا العام الثالث فى انتخاب ملكة جمال العرب لبنان وسيتم الإعلان قريبا عن مهام الملكة التى تحترف التمثيل وعالم الإعلان.

تم انتخاب ماريا كمون ملكة جمال العرب لبنان ٢٠١٩ فى سهرة مصغرة و جارى تحضير حفل تتويج بحضور نخبه من الاعلام و نجوم المجتمع و الفن بلبنان و كان لقب الوصيفة الاولى من نصيب
لوتشيانا مهنا و الوصيفة الثانيه ميرنا ازعور  و كانت لحظة اعلان النتيجة توتر و قلق و اعلنتها د حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب و اوربا و نور العلام مدير العلاقات الدولية و ادارات د نصر اللجنة التى شملت الصفوة 
١- د وائل غانم استشاري جراحة التجميل و مؤسس مراكز اوركيد
٢- د سوسن السيد الاعلاميه و ملكة جمال لبنان و مؤسسة السوسن انترناشيونال كوين
٣- د امل الياس خبير المظهر السعودية و عضو الهيئة العليا لمؤسسة السلام لحقوق اﻻنسان
٤ - الفنانه التشكيلية راغدة سكاف
٥- الفنان الكبير خالد السيد
٦ - مصمم الأزياء اللبنانى على عاصى
٧ - د حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب و اوربا
٨ - النجمة دومنيك حورانى
٩ - النجمة الاعلاميه سيدرا خضرا
١٠ - المخرج اللبنانى احمد
المنجد
١١١- رانى مصرى المزين اللبنانى و اطلت المشتركات لثلاث إطلالات الاولى فستان قصير اسود و الثانيه فساتين للمصممة الاولى بالسعودية وجدان الشريوفى التى قدمت عرض خاص بالايفنت بفساتين ملكية و تصاميم فخمة من حيث التطريز و الالوان و الخامات حتى بدت المشتركات بفخامة الملكات و تم تكريمها مع لقب افضل مصممة بالخليج ٢٠١٩ و زين الملكات صالون mo و صالون رانى مصرى و صالون Simon Ghanime & Miled Youness و ميك اب هبه رستم التى حضرت خصيصا من سوريا لتزيين المشتركات و تم تكريم الجميع
 كما زينت المشتركات الميك ارتست الأشهر بالخليج منال الشعيبى و صالون لينا التى ابدعت فى الإطلالات و تم تكريمها بلقب افضل ميك ارتست ٢٠١٩ بالخليج و صالون لينا صاحب الريادة ف التجميل بالسعودية
 و كانت الإطلالة الاخيرة من نصيب نجم الموضة اللبنانيه على عاصى و الذى تعب مع المشتركات فترة طويلة خاصة بالتحضيرات و ارتدت أزيائه النجمة دومنيك حورانى و ملكة جمال لبنان السابقة سيدرا خضرا و الاعلاميه حنان حسين وكيل المسابقة بدولة لبنان و أحيت الحفل النجمة دومنيك حورانى و النجم اللبنانى راجى و المطربة امانى رباح و سيتم اعلان الجوائز ف حفل التتويج و قدمت التاج للملكة مروة شاهين و المهرجان برعاية منظمة غاندى جلوبال فاميلى التابعة للأمم المتحدة و شركة براندا للتصميم و شركة طرب العالمية د على المصرى و شركة elite د اسامه المصرى و شركة Aloub rent a car جمال صالح عز الدين و محمود اسماعيل تصوير فوتو و فيديو الذى اهتم بكل مراحل التسابق المشتركات من وقت اختيار الفساتين و ميك و شعر صالون mo و شكر خاص لموقع ابيض و اسود على التغطية الاعلامى بول ابو حيدر و فاشونيستا مصر و المصدر ميديا المغرب و تم تكريم اهم جنود الحدث نجمة المجتمع اللبنانى ميشيل فياض التى بذلت جهد ووقت لنجاح الحدث و اهتمت بأدق التفاصيل و قدم الحفل سامى عازورى كما تم تكريم ديانا غدار افضل موديل بالسعودية ٢٠١٩ ، و سيتم تحديد حفل التتويج بأحد القاعات.
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