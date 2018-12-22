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النواب الأمريكي يحقق في انتهاك قطر لاتفاقية "الأجواء المفتوحة"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:53 ص
النواب الأمريكي يحقق في انتهاك قطر لاتفاقية الأجواء المفتوحة
النواب الأمريكي
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وكالات
 
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أكد بيتر ديفازيو النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، أنه يحقق في ممارسات مشبوهة قامت بها الخطوط الجوية القطرية من شأنها انتهاك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" التي تستهدف منع مخالفات شركات الطيران في السوق الأمريكية.

 

وفي حوار مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، هاجم ديفازيو الذي سيترأس لجنة النقل بالنواب عندما يسيطر الديمقراطيون على المجلس في يناير، الشركة القطرية بسبب دعمها لشركة الطيران الإيطالية "آير إيطاليا" ومنحها ميزة غير عادلة بزيادة مساراتها إلى الولايات المتحدة.

 

وأضاف النائب الديمقراطي: "نشتبه في أن قطر ترتكب ممارسات ضد حرية المنافسة عبر منح آير إيطاليا 50 طائرة؛ لتمكينها من توسيع مساراتها بالولايات المتحدة، وتسيير رحلات إلى وجهات جديدة في البلاد".

 

وتوصلت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني لـ"تفاهم" مع قطر بشأن تطبيق اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، وكجزء من هذا التفاهم، قالت قطر إن شركتها الوطنية ليس لديها مخطط لتوسيع رحلات "الحرية الخامسة"، وهي مسارات من الخليج إلى الولايات المتحدة تقل ركابا من أوروبا، لكن الناقلات الأمريكية اتهمت خطوط الطيران القطرية بانتهاك روح الاتفاق باستثمارها مع الشركة الإيطالية.

 

وأفاد أوسكار مونوز، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الوطنية الأمريكية "يونايتد إيرلاينز"، الأسبوع الماضي، أنه يعارض بشدة "النسخة الإيطالية من قطر".

 

وأكدت الشركات الأمريكية أن قطر دعمت خطوطها الوطنية بمليارات الدولارات في صورة دفعات نقدية وضمانات قروض ووقود زهيد الثمن، مؤكدين أن حكومة قطر مولت رعاية الشركة لنادي برشلونة بقيمة 171 مليون دولار على مدار 5 سنوات.

 

وذكروا أن "آير إيطاليا" لم يكن بوسعها توسيع مساراتها بالولايات المتحدة دون مساعدة من الخطوط الجوية القطرية.

 

يشار إلى أن الخطوط القطرية تواجه هبوطا كبيرا في إيراداتها نتيجة خسارة العديد من المسارات، إثر مقاطعة الرباعي العربي "الإمارات والسعودية ومصر والبحرين" للدوحة.

 

المزيد عن: قطر امريكا النواب الأمريكي اتفاقية الأجواء المفتوحة
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