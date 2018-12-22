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أمريكا تدعو الصين لإطلاق سراح كنديين محتجزين

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:51 ص
أمريكا تدعو الصين لإطلاق سراح كنديين محتجزين
الشرطة الصينية - أرشيفية
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وكالات
 
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دعت الولايات المتحدة الصين يوم أمس الجمعة إلى إطلاق سراح كنديين محتجزين فيما يعتقد على نطاق واسع أنها اعتقالات متبادلة مرتبطة باحتجاز كندا لمسؤولة تنفيذية في شركة صينية كبرى.

 

واحتجزت الصين في الأسبوع الماضي كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات منغ وان تشو في الأول من ديسمبر.

 

وفي الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو إن منغ، وهي أيضاً ابنة مؤسس الشركة، تواجه "إجراءات قانونية عادلة وغير متحيزة وشفافة".

 

وأضاف في بيان: "نعبر أيضاً عن بالغ قلقنا إزاء احتجاز الحكومة الصينية لكنديين في وقت سابق من هذا الشهر وندعو إلى الإفراج عنهما على الفور".

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