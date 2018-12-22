وفاء صادق: من حق جيل الشباب الحصول على البطولة

أكدت الفنانة وفاء صادق ان ابتعادها عن المجال الفني لفترة لم يؤثر على مكانتها الفنية ، خاصة وأنها كانت حريصة على اختيار نوعية من الأعمال الفنية تعيش فى وجدان الجمهور لسنوات طويلة.





وتابعت " صادق " فى تصريحات صحفية، "أنها حين عادت بعد فترة توقف وجدت أن مكانتها الفنية محفوظة ،خاصة وأنها ترى أنه لا يوجد أزمة فى ان تقف بجوار جيل الشباب ، حيث سبق وان منحها محمود عبد العزيز فرصة لأداء البطولة أمامه.





وأضاف " صادق " أن هذا الأمر جعلها تؤمن ان من حق الجيل الجديد ان يحصل على فرصته فى البطولة، كما حدث معها .