وفاء صادق: من حق جيل الشباب الحصول على البطولة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:34 ص
الفجر الفنى
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أكدت الفنانة وفاء صادق ان ابتعادها عن المجال الفني لفترة لم يؤثر على مكانتها الفنية ، خاصة وأنها كانت حريصة على اختيار نوعية من الأعمال الفنية تعيش فى وجدان الجمهور لسنوات طويلة.
وتابعت " صادق " فى تصريحات صحفية، "أنها حين عادت بعد فترة توقف وجدت أن مكانتها الفنية محفوظة ،خاصة وأنها ترى أنه لا يوجد أزمة فى ان تقف بجوار جيل الشباب ، حيث سبق وان منحها محمود عبد العزيز فرصة لأداء البطولة أمامه.
وأضاف " صادق " أن هذا الأمر جعلها تؤمن ان من حق الجيل الجديد ان يحصل على فرصته فى البطولة، كما حدث معها .
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