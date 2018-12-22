سعر الدولار اليوم السبت 22-12-2018 في مصر خلال بداية تعاملات البنوك والسوق السوداء واعلى سعر للشراء الان-بداية التعاملات

واصل سعر صرف الدولار حالة الاستقرار التي يعيشها امام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية اليوم السبت 22-12-2018، حيث استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري عند مستوى 17.86 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، أما سعر الدولار العالمي فيواصل السعر حالة الارتفاع الشديد التي يشهدها منذ رفع اسعار الفائدة الامريكية خلال اجتماع الفيدرالي الامريكي الاربعاء الماضي، وتنشر الفجر آخر تحديث لأسعار الدولار وأعلى سعر للشراء واقل سعر للبيع في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:





أعلى وأقل سعر للدولار





سجل الدولار الامريكي أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 17.97 جنيها ، بينما سجل اقل سعر للبيع من خلال البنك الأهلي المصري، حيث جاء أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.89 جنيها، في حين قدم الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 17.88 جنيها.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري





وسجل سعر الدولار اليوم السبت، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





سجل الدولار اليوم السبت 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.





سعر الدولار في بنك مصر





وسجل سعر الدولار اليوم السبت 17.79 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.





سعر الدولار في بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى





واستقر الدولار اليوم السبت في بنك القاهرة، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع، سجل الدولار اليوم السبت 17.89 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





سجل الدولار اليوم السبت 17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.





سعر الدولار العالمي





عزز الدولار مكاسبه، اليوم الجمعة، مرتفعًا 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة عند 96.58. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، ظلت العملة الأمريكية على مسار تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر.





سعر الدولار في السوق السوداء





سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت نحو 17.88 جنيها.





سعر الدولار اليوم السبت 22-12-2018 في مصر خلال بداية تعاملات البنوك والسوق السوداء واعلى سعر للشراء الان - بداية التعاملات



