هبة عبدالغني تقابل ياسر جلال رمضان المُقبل

تعاقدت شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي مع الفنانة هبة عبدالغني، للمشاركة في مسلسل "لمس أكتاف" بطولة الفنان ياسر جلال لتخوض من خلالة السباق الرمضاني المُقبل 2019.





"لمس أكتاف" بطوله ياسر جلال وأحمد زاهر وأمينة خليل وكرم جابر، ومن تأليف هاني سرحان وتحت قيادة المخرج حسين المنباوي.





يُذكر أن آخر أعمال هبة عبدالغني مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، والذي تنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية مطلع العام الجديد، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد وإسلام جمال ورانيا ملاح وأسماء جلال، وتدور أحداثه في 13 حلقة.