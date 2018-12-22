عين.. هل يحقق إنجز حلم طفولته بالبقاء في ساوثهامبتون ؟

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فجر ساوثهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل وفاز على آرسنال بنتيجة 3/2 في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.





قاد داني إنجز نجم ساوثهامبتون فريقه للفوز، حيث سجل هدفين من الثلاثة، وتعتبر هذه الهزيمة الأول لآرسنال منذ 4 أشهر تقريبًا، حيث كانت ترجع الخسارة الأخيرة للجانرز إلى 18 أغسطس 2018 وذلك عندما خسر أمام تشيلسي 3-2 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.





وحافظ آرسنال على سجله خال من الهزائم في 22 مباراة خاضها خلال الأربع أشهر الماضية بواقع 14 مباراة في الدوري الإنجليزي و6 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حقق 17 إنتصارًا وتعادل في 5 مباريات قبل أن يُنهي ساوثهامبتون سلسلة اللاهزيمة للجانرز بالفوز عليه 3/2.





واختارت "عين الفجر الرياضي" إنجز نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ..





ولد دانيال ويليام جون إنجز في 23 يوليو 1992 بمدينة وينشستر بانجلترا.





كان إنجز يحلم بالإنضمام لساوثهامبتون وهو في صغره عندما كان في ابتدائية ناتي آبي ولكن تم رفضه ليوقع بعدها عقد مع بورنموث لمدة عامين الذي إنضم له في مايو 2008 وهو في السادسة عشر من عمره وكان يلعب في مركز المهاجم وظل يتنقل بين صفوف الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2010 ولعب معه لمدة موسم، خاض خلالها 29 مباراة وسجل له 8 أهداف.





وفي سبتمبر 2010، تمت إعارته إلى دورتشستر تاون وسجل له 4 أهداف في 9 مباريات. ولكن في 23 نوفمبر، عاد إنجز إلى بورنموث الذي كان يعاني لاعبيه من الكثير من الإصابات في ذلك الوقت، في 15 أغسطس 2011، إنضم إنجز إلى بيرنلي في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها وقدرتها التقارير بمليون جنيه استرليني.





خاض إنجز مع بيرنلي 9754 دقيقة في 130 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى عام 2015، منهم 106 مباراة خاضها كأساسي و24 مباراة كاحتياطي. تم استبدال إنجز في 34 مباراة شارك فيها. لم يشارك إنجز في 27 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل إنجز 36 هدف طوال مشواره مع بيرنلي.





في 8 يونيو 2015، تعاقد ليفربول مع إنجز ولعب له حتى الموسم الماضي 3642 دقيقة في 53 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 27 مباراة خاضها كأساسي و26 مباراة كاحتياطي، تم استبدال إنجز في 13 مباراة شارك فيها، لم يشارك إنجز في 44 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل إنجز 12 هدف للريدز.





في 9 أغسطس 2018، إنضم إنجز لساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية تثبيت العقد في يوليو 2019 في صفقة قدرتها التقارير الصحفية ب 18 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 2 مليون جنيه استرليني مقابل مشاركاته مع الفريق. خاض إنجز مع ساوثهامبتون 987 دقيقة في 13 مباراة في البطولات المحلية حتى الآن، منهم 12 مباراة خاضها كأساسي ومباراة واحدة كاحتياطي، تم استبدال إنجز في 7 مباريات شارك فيها. لم يشارك إنجز في مباراة وحيدة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل إنجز 7 أهداف لساوثهامبتون حتى الآن.





* مشواره الدولي :

انضم إنجز لصفوف منتخب إنجلترا تحت 21 عاما وهو في الحادية والعشرون من عمره وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2015.





خاض إنجز مع منتخب بلاده 383 دقيقة في 9 مباريات حتى الآن، منهم 3 مباريات خاضها كأساسي و6 مباريات كاحتياطي، تم استبدال إنجز في مباراة واحدة شارك فيها، لم يشارك إنجز في 7 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل إنجز هدفين لأسود إنجلترا حتى الآن.



