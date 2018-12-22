غضب فى إيران بعد وفاة 4 أطفال حرقا فى مدرستهم

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن ارتفاع ضحايا حريق مدرسة فى مدينة زاهدان بايران إلى 4 أطفال، جراء اشتعال مصباح زيت للتدفئة فى إحدى المدارس.

وتوفى 3 أطفال آخرين إثر الحريق الذى اندلع يوم الثلاثاء الماضى، وأثار الحادث الغضب فى إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وقدم مدير الإدارة التعليمية بزاهدان استقالته.

وارتفعت فى السنوات الأخيرة حوادث اشتعال النيران فى المدارس بإيران بسبب أجهزة التدفئة المستخدمة التى تفتقد لمعايير السلامة.

وفى عام 2012 شهدت إيران حوادث مشابهة، ففى مدرسة شين أباد في بيرانشهر بأذربيجان الغربية اشتعل نظام التدفئة مما أدى إلى إصابة 29 طالبة بحروق خطيرة، ومقتل 2.

واعزى وزير التربية والتعليم عدم استخدام أدوات تدفئة آمنة لقلة ميزانية الوزارة، لافتا إلى أن تغييرها للمدارس تحتاج 8 سنوات وميزانية مالية.