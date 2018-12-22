مقارنة بين ما قدمته السعودية والإمارات وأمريكا لليمن ومساهمات إيران

قارنت وسائل إعلام، بين ما تقدمه السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ومساهمات إيران في اليمن.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، تصدّرت السعودية والإمارات والولايات المتحدة قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018، في حين اقتصرت مساهمات النظام الإيراني في هذا البلد على إرسال الأسلحة لميليشيات الحوثي لتعميق أزمة اليمنيين.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية: «قدّمت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول عربية وغربية أخرى مليارات الدولارات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن. فماذا قدّمت إيران سوى الصواريخ والأسلحة والعتاد، التي أطالت أمد الصراع وعرضت الشعب اليمني لأسوأ معاناة إنسانية؟».

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن ميليشيات الحوثي التي تنفذ أجندة إيران في اليمن القائمة على نشر الفوضى والدمار، عمدت إلى الانقلاب على الشرعية عام 2014، مما أدخل البلاد في دوامة من الحرب وتسبب في كارثة إنسانية.

وفي حين دأبت إيران على إرسال الأسلحة لميليشياتها لتطيل أمد النزاع وتعمّق جراح ومعاناة اليمنيين، كانت دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية تحرص على مد الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع التنموية. وكانت الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي لتقديم ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية لعام 2018. ومن المقرر أن تطالب بأربعة مليارات للعام المقبل، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية.

وسارعت السعودية والإمارات إلى تلبية النداء الإنسانية كما دأبتا منذ بداية النزاع، حيث أظهر رسم بياني مرفق بتغريدة الخارجية الأمريكية أن الدولتين قدّمتا نصف المبلغ المطلوب، تليهما الولايات المتحدة والكويت وبريطانيا.

وبحسب رسم بياني، يوضح الدول الداعمة لخطة الاستجابة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، جاءت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واليابان وكندا في المراكز التالية.

أما إيران، فاقتصرت مساهمتها، وفق الرسم البياني لفريق التواصل بالخارجية الأمريكية على دعم الحوثيين بالأسلحة والعتاد التي أطالت أمد الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.

وكشف الرسم البياني بعض أنواع الصواريخ التي ترسلها إيران إلى ميليشياتها، وعلى رأسها «بركان وبركان 1 وهواسونج 5 وسكود وقاهر1 وزلزال 3 وسكود 2 وتوشكا» -