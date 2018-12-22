أمريكا: إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن

قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، خلال كلمته اليوم الجمعة في أجتماع مجلس الأمن لمنقشة مشروع القرار البريطاني حول اليمن والذي أقره المجلس بالاجماع إن إيران ترسل أسلحة للحوثيين، وتؤجج الصراع في اليمن معربا عن أسف بلاده أن القرار لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن.

فيما قال المندوب البريطاني في كلمته أمام مجلس الأمن إن القرار الجديد يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأضاف المندوب البريطاني بأنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق_ستوكهولم مشيرا إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا ويتطلب عملا كبيرا لتجنب خطر المجاعة.

وقال مندوب فرنسا بكلمته أمام مجلس الأمن إن القرار يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم مشيرا إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن مشددا على أن بلاده تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن.

وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن، حيث صوت، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة.

وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.

ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.