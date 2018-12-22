ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمريكا: إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:15 ص
أمريكا: إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن
الصراع في اليمن
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، خلال كلمته اليوم الجمعة في أجتماع مجلس الأمن لمنقشة مشروع القرار البريطاني حول اليمن والذي أقره المجلس بالاجماع إن إيران ترسل أسلحة للحوثيين، وتؤجج الصراع في اليمن معربا عن أسف بلاده أن القرار لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن.

 

فيما قال المندوب البريطاني في كلمته أمام مجلس الأمن إن القرار الجديد يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

 

وأضاف المندوب البريطاني بأنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق_ستوكهولم مشيرا إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا ويتطلب عملا كبيرا لتجنب خطر المجاعة.

 

وقال مندوب فرنسا بكلمته أمام مجلس الأمن إن القرار يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم مشيرا إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن مشددا على أن بلاده تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن.

 

وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن، حيث صوت، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة.

 

وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.

 

ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.

 

المزيد عن: اليمن الصراع في اليمن الصراع الحوثيين أسلحة للحوثيين
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش