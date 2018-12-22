عاجل.. إغلاق أبواب إدارات فيدرالية أمريكية

أغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية الأمريكية ، في وقت مبكر من السبت، أبوابها، بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس على رفع سقف الموازنة الفيدرالية.

ويأتي الإغلاق بعد إرجاء الكونجرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.

توقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية

وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية عند الساعة 00:01 (05:01 ت غ) من السبت على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونجرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.

وبموجب الإغلاق تتوقف جميع الخدمات التي تقدمها الإدارات الفيدرالية، ما عدا الخدمات الحيوية، ويكون على الموظفين العاملين في الحكومة الفيدرالية إما العمل دون مقابل أو الحصول على إجازة إجبارية.

وكان ترامب أعرب، في شريط فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر، عن أمله في أن "لا يستمر الإغلاق طويلا".