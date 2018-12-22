سرقة الذهب تدفع عامل لقتل طالبة وشقيقها "ذبحا" في سوهاج



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقه مالية حيث عقد العزم وبيت النية علي سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بوالدة المجنى عليهما وقام بإستدراج والدة المجنى عليهما بدعوى زيارة زوجته " شقيقتها " وأعد خنجر ذو نصلين حادين لإستخدامه فـي إرتكاب الواقعة وعقب ذلك توجه للمنزل محل الواقعة وعند دخوله بادر المجنى عليها الأولى بطعنات بالرقبة حتى أجهز عليها وقام بالاستيلاء علي قرطها الذهبى وعند مشاهدة المجنى عليه الثانى له وخشية افتضاح أمره قام بالسيطرة عليه وذبحه وبالبحث عن مصوغات ذهبية أخرى بالمنزل لم يتمكن من العثور عليها.



وتبين إصابة المتهم بجروح في أصابع اليد اليمنى وبكف يده اليسرى، وقرر بأنها حدثت أثناء ارتكابه الواقعة وتم ضبط الأداة المستخدمة وكذا القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها بإرشاده.

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن غموض الجريمة الوحشية التي وقعت أرجائها بقرية الشيخ مكرم حيث أقدم عامل علي ذبح طالبة وشقيقها للاستيلاء على المصوغات الذهبية من منزلهما حيث تربطه صلة قرابة بينهماوبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ بمقتل أسماء "م.م.م" 17 عامًا، طالبة، وشقيقها "أحمد.م.م.م" 6 سنوات، تلميذ، داخل منزلهما بناحية بالشيخ مكرم وبمناظرتهما تبين وجود " جرح ذبحي برقبة كلًا منهما " وتبين عدم وجود آثار عنف بأبواب ونوافذ المنزل وبسؤال والدتهما المدعوه نجلاء عامر فرغل حسن قررت بأنها عقب عودتها من منزل شقيقتها أكتشفت الواقعة وأضافت أن والدهما يعمل بدولة السعودية.ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية فقد وجه السيد اللواء هشام الشافعي مدير امن سوهاج بتشكيل فريق بحث جنائي بالإشتراك وفرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيهاوأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة راضي.س.م.ج.ا" 34 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية زوج خالة المجني عليهما.