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الهلال الأحمر الإماراتي يغيث القرى المجاورة لمدينة الدريهمي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يغيث القرى المجاورة لمدينة الدريهمي
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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قام الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الإغاثية لمواطنين في القرئ المجاورة لمدينة الدريهمي.

 

حيث كان المواطنون في أمس الحاجة للمواد الغذائية لاسيما الأساسية لقوام الحياة كالبر والأرز والدقيق والزيت .

 

 وشكر المواطنون القائمون على الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي على جهودهم المبذولة لإنقاذ المدنيين من خطر الجوع المخيم منذ أن دخلت ميليشيات الحوثي مناطقهم. وتستمر مساعي الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة المحتاجين والمدنيين والنازحين في مناطق وقرى محافظة الحديدة في الساحل الغربي .

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