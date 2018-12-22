بعد تغير ملامحها.. فيديو يرصد ما طلبته مي حريري من طبيب التجميل فورا

طلبت مي حريري من جراح التجميل بعض التعديلات على شكلها بسبب تغير ملامحها بشدة نتيجة كثرة عمليات التجميل التي خضعت إليها بسبب تسلل علامات الشيخوخة إليها مما أصاب جمهورها بصدمة شديدة بعد أن شاهد صورها بدون مكياج.









وظهرت مي حريري في مقطع الفيديو وهي تطلب من طبيبها تصغير شفتيها وشد ذقنها وحقن وجنتيها وكذلك شد الجلد حول الحاجبين حتى تختفي علامات ترهل البشرة والشيخوخة، حيث أكد لها الطبيب أن مفعول تلك الجراحة سيستمر لمدة لا تقل عن سنتين.





وكانت النجمة اللبنانية قد فاجأت جمهورها بظهورها مؤخراً بدون مكياج وبشعر قصير للغاية Pixie مما جعل ترهلات الجلد حول عينيها تبدو واضحة بشدة، وهو ما دفعها للجوء فوراً لحلول تجميلية لاستعادة إطلالتها الشبابية الملفتة التي اعتاد عليها محبوها.





البعض هاجم النجمة اللبنانية وطالبوها بالتخلي عن عمليات التجميل التي أفسدت جمالها وجعلت علامات تقدم العمر تطارد وجهها، كما أنها غيرت ملامحها خاصة اعتمادها على الشفاه المنتفخة بشكل بارز.