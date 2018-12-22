زكريا ناصف: ناصر ماهر قدم أفضل مبارياته مع الأهلي أمام النجوم

قال الإعلامي زكريا ناصف، إن فوز النادي الأهلي على نظيره النجوم في الدوري الممتاز أظهر ارتفاع مستوى بعض اللاعبين الغير أساسين.









وتابع ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن، محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي المؤقت قام بتغيير مراكز كريم نيدفيد، ومحمد هاني في المباراة ونجحوا في تنفيذ طلبات المدير الفني.









وأضاف الإعلامي زكريا ناصف، أن ناصر ماهر تألق في الجانب البدني والفني واصفا أنه قام بتأديه افضل مباراة له على الإطلاق منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء من خلال أداءه المتميز وتحركاته وتمريراته.



