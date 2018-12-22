زكريا نصف: الزمالك قادر على المنافسة وحصد الالقاب

قال الإعلامي زكريا ناصف، إن الزمالك قادر على المنافسة خلال الموسم الحالي وحصد الألقاب وهو يمتلك النفس الطويل بعد امتلاكه العديد من اللاعبين المتألقين.









وتابع ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك سوف يواجه القطن بإياب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية المقررة يوم الأحد المقبل الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.









وأضاف الإعلامي زكريا ناصف، أن فوز الزمالك في مباراة الذهاب أمام القطن في القاهرة وانتهت بالفوز بسباعية نظيفة نتيجة مريحة لللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كرستيان جروس.









وأكد الإعلامي زكريا ناصف، أن الجهاز الفني للزمالك قد يستطيع اختبار أكثر من لاعب في مباراته المقبلة أمام القطن في إياب دور الـ 32 من البطولة الكونفدرالية.



